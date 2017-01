RTL Crime 06:30 bis 07:20 Krimiserie Cagney & Lacey Inzest USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 4: Cagney und Lacey müssen in einem sehr schwierigen Fall ermittleln. Die 13jährige Jenny Bard und ihre erst siebenjährige Schwester Shauna sind scheinbar von ihrem eigenen Vater mißbraucht worden. Doch wegen mangelnder Beweise entscheidet die Richterin, daß die Kinder zurück zu den Eltern müssen. Cagney und Lacey sind schockiert und beschließen, Darryl Bard auf eigene Faust aus dem Verkehr zu ziehen. Durch den Fall wird Mary Beth so in Anspruch genommen, daß sie kaum Zeit für ihre Familie hat. Darüber bekommt ihr Jüngster Michael starke Bauchschmerzen. Auch Christine hat Kummer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Al Waxman (Lt. Samuels) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: James Frawley Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Daniel Freudenberger Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

