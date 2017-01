National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Ein neuer Truck GB 2016 2017-01-18 09:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die hektische Wintersaison zwingt Thord zum Umdisponieren. Der Fuhrpark seines Abschleppdienstes müsste dringend um einen weiteren Rettungstruck aufgestockt werden, doch eine solche Investition ist nicht einfach zu stemmen. Bjørn bekommt es derweil mit einem ausländischen Fahrer zu tun, der sich amateurhaft verhält. Sein Fahrzeug blockiert eine Hauptstraße in den Bergen, was vor allem die Einheimischen verärgert. An anderer Stelle kämpfen Kristoffer und Erik mit extremer Winterglätte: Ein Wagen hatte im späten Berufsverkehr einen schlimmen Unfall auf heimtückischem Schwarzeis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Rescue