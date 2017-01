National Geographic 06:45 bis 07:05 Dokumentation Brain Games Mitgefühl USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Welcher Zusammenhang besteht zwischen unserem Gehirn und unserem Mitgefühl? In interaktiven Spielen und Experimenten wird erforscht, wie groß die Fähigkeit des menschlichen Gehirns ist, Mitgefühl zu empfinden. Hinterfragt werden zudem die Gründe für selbstloses, aber ebenso für egoistisches Handeln. Die Spiele geben dem Zuschauer zudem die Möglichkeit herauszufinden, ob er eher ein moralisch guter oder ein schlechter Mensch ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Silva (Himself - Host) Jim Coan (Himself - University of Virginia) Missy O'Reilly (Various) Karen Wynn (Herself - Yale University) Emily Asaro (Herself) Moderation: Jason Silva Originaltitel: Brain Games Regie: Michael Nigro Drehbuch: Stillman Brown, Adam 'Tex' Davis, Jerry Kolber

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 07:05

Seit 238 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 88 Min.