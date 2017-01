TNT Film 06:00 bis 07:05 Dokumentation A Night at the Movies: Die große Welt der Monumentalfilme USA 2009 16:9 Merken Als Ursprung des Genres "Monumentalfilm" wird allgemein der Film "Die Geburt einer Nation" von David W. Griffith aus dem Jahr 1915 gesehen. "A Night at the Movies: Die große Welt der Monumentalfilme" spannt den Boden von damals bis heute und stellt dabei die wichtigsten Vertreter des Genres vor. Als Beispiel dieses Filmgenres kann u.a. die "Herr der Ringe"-Trilogie angeführt werden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steven Spielberg (Himself - Interviewee) Gary Smith (Himself - Interviewee) Melvyn Stokes (Himself - Interviewee) Robert Osborne (Himself - Interviewee) Cecilia DeMille Presley (Herself - Interviewee) Jeffrey Katzenberg (Himself - Interviewee) Fraser C. Heston (Himself - Interviewee) Originaltitel: A Night at the Movies: The Gigantic World of Epics Regie: Laurent Bouzereau Drehbuch: Laurent Bouzereau

