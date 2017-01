National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Schottlands Jahreszeiten Herbst und Winter GB 2016 2017-01-18 05:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn der Sommer vorbei ist, benötigen die Tiere der Highlands einen langen Atem, denn nur die stärksten und kräftigsten von ihnen werden die dunkle Jahreszeit hier überleben. Rentier, Schneehuhn und Schneehase sind gut an die extremen Bedingungen angepasst, Eichhörnchen und Haubenmeise hingegen kommen deutlich an ihre Grenze. Der atlantische Lachs wandert jetzt zurück zu seinen Laichplätzen in den Flüssen, in denen er einst geboren wurde und an den Stränden von Copinsay, einer Insel des Orkney-Archipels, finden sich Robben zur Geburt ihrer Jungen ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Scotland: Highlands