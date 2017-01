Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 180 Bei Einbruch: Mord D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Doris Fröhlich, Verkäuferin in einem Juweliergeschäft, macht eine schreckliche Entdeckung. Bei einem Einbruch wurde ein wertvolles Diamantenensemble gestohlen und ihr Chef getötet. Die Kommissare Korbinian Hofer und Sven Hansen recherchieren im Umfeld des Toten. Unterstützung bekommen sie dabei von Tobias Hartl, der im Fall von zwei Raubüberfällen bei zwei anderen Juwelieren ermittelt. Hansen vermutet, dass der Täter ein Insider war und schaut sich die Mitarbeiter mal genauer an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Paul Milbers, Michael Pohl Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

