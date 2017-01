Ekki ist aus dem Häuschen: Wilsbergs neue Auftraggeberin ist das bekannte Model Sonja Conrad. Ein Stalker sei hinter ihr her. Als beide die attraktive Frau an ihrem Hotel absetzen, kommt es zum Streit mit ihrer Mutter. Sonja hatte einen wichtigen PR-Termin platzen lassen, während sie bei Wilsberg weilte. Dann findet Sonja eine Tote in ihrem Bett, die mit roten Rosen bedeckt ist. Jetzt nimmt der Privatdetektiv die Stalker-Vorwürfe seiner Klientin ernst. In Google-Kalender eintragen