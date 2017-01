Ein Bankraub und ein toter Räuber: Während sich Vera Lanz noch über den Tathergang grübelt, mischt sich ihr Kontrahent Oberstaatsanwalt Dr. Seitz bereits rege in die Ermittlungen ein. Dann erreicht die Kommissare die Nachricht, dass die Ehefrau von Seitz erschlagen aufgefunden wurde. Seitz ist tatverdächtig, und "Die Chefin" soll seine Unschuld beweisen. Bald tauchen Hinweise auf, dass die beiden Fälle in Verbindung stehen. In Google-Kalender eintragen