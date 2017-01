Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Krimiserie Brotherhood Bis zum letzten Atemzug USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem sich der Gesundheitszustand von Abgeordnetensprecher Donatello (Matt Servitto) verschlechtert, sieht Tommy (Jason Clarke) seine Chance gekommen, um sich das Amt selbst unter den Nagel zu reißen. Der Irish Mob von Providence bereitet sich derweil auf einen Kleinkrieg gegen den italienischen Mob vor. Mittendrin befindet sich Tommys Bruder Michael (Jason Isaacs), der alle mit seiner Obsession in Gefahr bringt, die Affäre zwischen seiner Freundin Kath (Tina Benko) und seinem Cousin Colin (Brían F. O'Byrne) aufzudecken. - Zwischen Macht und Mob: vielschichtige Polit- und Gangsterserie mit genau gezeichneten Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Ethan Embry (Declan 'Decko' Griggs) Kevin Chapman (Freddie Cork) Fiona C. Erickson (Mary Rose Caffee) Brían F. O'Byrne (Colin) Originaltitel: Brotherhood Regie: Ed Bianchi, Henry Bromell, Blake Masters Drehbuch: Blake Masters Kamera: Teodoro Maniaci Altersempfehlung: ab 16