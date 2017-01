Sky 1 20:15 bis 21:00 Serien Madam Secretary Befehlswege USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit Schrecken erfährt die Außenministerin (Tea Leoni), dass der Botschafter aus Bahrain in seinem Haus seit drei Jahren eine indonesische Frau als Sklavin hält. Der Botschafter beruft sich auf seine Immunität, aber Elizabeth will sie ihm absprechen, obwohl die US-Regierung gerade Millionen in eine Marinebasis in Bahrain investiert hat. Zu Hause bekommt Elizabeths Familie Besuch von Henrys Vater Patrick. Henry ist über den Besuch alles andere als erfreut. - Spannende Politserie von den "Homeland"-Machern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Timothy Daly (Henry McCord) Zeljko Ivanek (Russell Jackson) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Michael Waxman Drehbuch: Alex Cooley Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12