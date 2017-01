Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die Edelsteinjäger Thailand GB 2013 Stereo 16:9 Merken Don Kogen und das Team von "Gem Guys" machen in Asien Jagd auf seltene Edelsteine. "Sunset" -Rubine sind mitunter wertvoller als Diamanten. In Top-Qualität bringt ein Exemplar von der Größe eines Fingernagels um die 200 000 Dollar ein. Um die Steine ausfindig zu machen, wagen sich die Schatzsucher von Thailand aus bis nach Kambodscha vor. Die Gegend rund um die Stadt Pailin ist ein Tummelplatz für zwielichtige Gestalten. In den 90er Jahren diente die Region den Roten Khmern als Rückzugsgebiet, und heute treiben dort Waffenhändler, Gangs und Drogenschmuggler ihr Unwesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rock Raiders Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 101 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 71 Min.