Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit Ruhm oder Ruin? GB 2014 Stereo 16:9 Merken Sean Vanns Holzfällerteam tritt denn Rückzug aus der Taiga an. Wochenlang haben die Forstarbeiter bei eisigen Minustemperaturen im Wald geschuftet und nun gilt es eine weitere Herausforderung zu meistern. Im Konvoi bricht die Crew Richtung Novochernorechenski auf. Denn nur wenn sie es mit ihren schweren Maschinen bis ins Dorf schaffen und dort einen Käufer für das geerntete Holz finden, erhalten die Männer ihren wohlverdienten Lohn. Doch der Weg ist beschwerlich. Auf den schlammigen Pisten kommt das Team nur langsam voran. Und unterwegs fängt plötzlich der Motor eines Transporters Feuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 6