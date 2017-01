Discovery Channel 06:15 bis 07:00 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Der größte Fang USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das Football-Ereignis des Jahres steht an: Die Seattle Seahawks spielen beim Super Bowl gegen die Denver Broncos. Ganz Amerika will dieses Spiel sehen, da bilden auch die Krabbenfischer keine Ausnahme. Die Besatzung der "Cornelia Marie" hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um es rechtzeitig nach Saint Paul zu schaffen. Doch dann darf die Crew wegen starken Seegangs nicht in den Hafen einlaufen. Die heftigen Wellen könnten das Fangboot gegen die Felsen schmettern. Der Kick-off findet wohl ohne die Männer statt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Petrie (Narrator) Casey McManus (Himself - Captain & Engineer: Cornelia Marie) David Pachur (Himself - Deckhand: Saga) Elliot Neese (Himself - Captain: Saga) Andy Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Josh Harris (Himself - Boat Owner: Cornelia Marie) Scott Hillstrand (Himself - Deck Boss: Time Bandit) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 07:05

Seit 238 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 88 Min.