Sky Nostalgie 20:15 bis 21:55 Komödie Vater, Mutter und neun Kinder D 1958 SW Der gutmütige Bäcker Schiller (Heinz Erhardt) liest am Wegesrand eine Industriellengattin auf und bringt sie zu ihrem Jagdhaus. Zum Dank erhält er einen Cognac. Jedenfalls kann sich Schiller am nächsten Tag nur an das eine Glas erinnern. Seine Frau glaubt ihm jedoch nicht. - Heiterer Heinz-Erhardt-Klassiker aus der Wirtschaftswunder-Zeit. Schauspieler: Heinz Erhardt (Friedrich Schiller) Camilla Spira (Martha Schiller) Corny Collins (Thea Schiller) Maria Sebaldt (Lollo Küppers) Erik Schumann (François Dupont) Willy Millowitsch (Anton) Pero Alexander (Klaus Fürbringer) Originaltitel: Vater, Mutter und neun Kinder Regie: Erich Engels Drehbuch: Erich Engels, Wolf Neumeister Kamera: Albert Benitz Musik: Heino Gaze, Heinrich Riethmüller Altersempfehlung: ab 12