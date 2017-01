Nach einem Banküberfall in Texas bahnen sich die Brüder Seth und Richard Gecko (George Clooney, Quentin Tarantino) brutal ihren Fluchtweg nach Mexiko. Als Geiseln im Schlepptau: Prediger Fuller (Harvey Keitel) und seine Kinder (u.a. Juliette Lewis). In der zwielichtigen "Titty Twister Bar" wollen sich die Gangster mit ihrem Auftraggeber treffen. Was sie nicht ahnen: Die Bikerkneipe ist ein Tummelplatz für Vampire. Bald bricht ein mörderisches Inferno los. - Kultiger Mix aus Gangstermovie und Splatterhorror von "Machete"-Macher Robert Rodriguez. In Google-Kalender eintragen