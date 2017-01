Sky Sport 1 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Manchester City - Borussia M'gladbach, Gruppenphase 1. Spieltag, Nachholspiel vom Dienstag Stereo 16:9 HDTV Merken Wiedersehen mit Pep, Wiedersehen mit ManCity! Am ersten Spieltag bekommt es Borussia Mönchengladbach mit Pep Guardiola und Manchester City zu tun. Gegen die "Citizens" mussten die Gladbacher bereits in der letzten Saison ran. Damals unterlagen die "Fohlen" mit 1:2 und 2:4 und beendeten ihre CL-Saison auf dem letzten Platz. Diesmal soll es nicht so weit kommen, gibt Sportdirektor Max Eberl als Ziel vor: "Mein großer Traum ist es, in Europa zu überwintern." Um diesen Traum zu verwirklichen, sollen mindestens vier Punkte gegen Celtic her und der ein oder andere Zähler von Barça oder eben ManCity gemopst werden. Kann die Elf vom Niederrhein in der "Todesgruppe C" für Fu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

