13th Street 22:35 bis 23:25 Actionserie Scorpion Love Boat USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Team "Scorpion" soll im Auftrag der Homeland Security gestohlene Raketen orten und herausfinden, an wen sie geliefert werden sollen. Cabe (Robert Patrick), Walter (Elyes Gabel) und Sylvester (Ari Stidham) entdecken die HighTech-Waffen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Dort ermitteln sie undercover weiter, um die Waffenhändler zu stellen. Happy (Jadyn Wong) und Toby (Eddie Kaye Thomas) unterstützen derweil den jungen Ralph (Riley B. Smith), der zum ersten Mal verliebt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Patrick Fabian (Captain Stephen Caine) Originaltitel: Scorpion Regie: Sam Hill Drehbuch: Elizabeth Beall, Kim Rome Kamera: Robert LaBonge Musik: Tony Morales, Brian Tyler

