13th Street 06:50 bis 07:40 Krimiserie Law & Order: UK Geisteskrank GB, USA 2010 Stereo 16:9 Merken Der Obdachlose John Smith (Rupert Graves) ersticht in einem Modeladen drei Menschen mit einem Bajonett. Der scheinbar Geisteskranke ist ehemaliger Soldat und hat einen Hochschulabschluss in Jura. Gegen seine Schizophrenie wurden im Psychopharmaka verschrieben. Als Smith beschließt sich selber zu verteidigen und auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert, versucht Steel (Ben Daniels) zu beweisen, dass Smith seine Medikamente abgesetzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Bamber (Matt Devlin) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Ben Daniels (James Steel) Harriet Walter (Natalie Chandler) Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Rupert Graves (John Smith) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Mark Everest Drehbuch: Debbie O'Malley Kamera: David Luther Musik: Andy Price

