Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation 1000 Tage Angst - Das Manhattan Projekt USA 2015 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 3: Das Manhattan Projekt vereinte die besten Wissenschaftler ihrer Zeit mit einem Ziel: dem Bau der Atombombe. Die dreiteilige Dokumentarserie erzählt die Geschichte hunderter Männer und Frauen, Wissenschaftler, Soldaten und Familien, die in einer Sperrzone in den Bergen New Mexikos im Geheimen lebten. Sie waren den größten Risiken ausgesetzt: der noch unbekannten Gefahr der Strahlung, der Infiltration durch Spione oder dem Tod durch missglückte Experimente. Originaltitel: 1000 Days of Fear Altersempfehlung: ab 12