Spiegel Geschichte 06:15 bis 07:40 Dokumentation Die Verschwundenen - In der Hand der IRA IRL 2014 Stereo 16:9 Merken Knapp 30 Jahre lang herrschte in Nordirland ein blutiger Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken. Dabei wurden hunderte, oftmals unschuldige Menschen von der IRA entführt und getötet. Traurige Berühmtheit erlangte dabei der Fall von Jean McConville, Witwe und zehnfache Mutter, die 1972 von der IRA verschleppt und ermordet wurde. Dieser und weitere Fälle werden jetzt neu aufgerollt. Wer trägt die Verantwortung für die Morde? Und wie ist der bekannte Politiker Gerry Adams, ein ehemaliger Brigadekommandant der IRA, in die Verbrechen verstrickt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Verschwundenen - In der Hand der IRA

