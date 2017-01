Sky Cinema 23:05 bis 00:40 Horrorfilm The Forest - Verlass nie den Weg USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Über dem Wald von Aokigahara am Fuße des Fujiyama scheint ein furchtbarer Fluch zu liegen. Bereits hunderte Menschen haben sich an dem unheimlichen Ort das Leben genommen. Die Amerikanerin Sara (Natalie Dormer) hofft dort ihre verschwundene Zwillingsschwester zu finden und macht sich mit Tourist Aiden (Taylor Kinney) und Tour-Guide Michi (Yukiyoshi Ozawa) auf den Weg. Warnungen, nicht im Wald zu übernachten, weil dann die Geister der Toten Unheil verbreiten, schlagen sie in den Wind. Eine Entscheidung, die sie bald bitter bereuen ... - "Game of Thrones"-Star Natalie Dormer in einem stimmungsvollen Schocker um Japans berüchtigten Selbstmordwald. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Dormer (Sara/Jess Price) Taylor Kinney (Aiden) Yukiyoshi Ozawa (Michi) Eoin Macken (Rob) Stephanie Vogt (Valerie) Rina Takasaki (Hoshiko) Noriko Sakura (Mayumi) Originaltitel: The Forest Regie: Jason Zada Drehbuch: Nick Antosca, Sarah Cornwell, Ben Ketai Kamera: Mattias Troelstrup Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

