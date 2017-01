Sky Cinema 06:30 bis 07:55 Komödie Mistress America USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 18-jährige Tracy (Lola Kirke) ist frisch nach New York gezogen - und vom erhofften aufregenden Großstadtleben total enttäuscht. Das ändert sich, als sie ihre zukünftige Stiefschwester Brooke (Greta Gerwig) kennenlernt. Die wortgewandte 30-Jährige lebt am Times Square und tänzelt scheinbar mühelos als Innendekorateurin, Aerobic-Coach und Social-Media-Expertin durchs Leben. Doch ausgerechnt als Tracy neue Inspiration findet, stürzt Brooke in eine tiefe Krise. - Kult-Regisseur Noah Baumbach und seiner Lebensgefährtin Greta Gerwig gelingt nach "Frances Ha" erneut ein Indie-Hit, der der Generation Y humorvoll den Spiegel vorhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greta Gerwig (Brooke) Lola Kirke (Tracy) Matthew Shear (Tony) Jasmine Cephas Jones (Nicolette) Heather Lind (Mamie-Claire) Michael Chernus (Dylan) Cindy Cheung (Karen) Originaltitel: Mistress America Regie: Noah Baumbach Drehbuch: Noah Baumbach, Greta Gerwig Kamera: Sam Levy Musik: Dean Wareham, Britta Phillips Altersempfehlung: ab 6

