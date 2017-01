MDR 22:50 bis 23:55 Krimi Polizeiruf 110 Der Rettungsschwimmer DDR 1982 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der junge Bademeister Heinrich hat Schwierigkeiten mit sich selbst und seinen Vorgesetzten und kommt immer wieder zu spät zum Dienst. Eines Tages ist er trotzdem der Erste im Einsatz, als es darum geht, ein ertrinkendes junges Mädchen zu retten, aber seine Hilfe kommt zu spät. Auf den ersten Blick scheint die Ursache für den Tod des Mädchens lediglich ein tragischer Badeunfall zu sein. Zweifel an dieser Version kommen bei Oberleutnant Hübner aber auf, als die Ermittlungen ergeben, dass Heike ein Verhältnis zu zwei Männern hatte. Der Bademeister Heinrich war mit ihr eng befreundet, doch gegenüber der Polizei hat er sein Verhältnis zu Heike verschwiegen. Und weshalb war Heikes eifersüchtiger Verlobter zum Zeitpunkt des Unfalls am Strand und nicht in seinem Büro, wo er an einer wichtigen Besprechung hätte teilnehmen müssen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Reiner-Horst Scheibe (Unterleutnant Daimler) Jörg Hengstler (Heinrich) Günter Wolf (Hans) Heike Schroetter (Heike) Regine Heintze (Lilo) Rudolf Christoph (Vater Merten) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Lothar Hans Drehbuch: Percy Dreger, Lothar Hans, Lutz Schön Kamera: Hans-Jürgen Reinecke Musik: Hartmut Behrsing Altersempfehlung: ab 14