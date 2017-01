Deutsche Waffen tauchen in allen Krisengebieten der Welt auf, entgegen der angeblich restriktiven Kontrollmechanismen. Deutsche Waffenfirmen sind seit Langem im Zentrum der Vorwürfe, doch Beweise gab es bisher nicht. In "Meister des Todes" wird von einer solchen Firma berichtet, die lange Zeit beispielhaft für den starken deutschen Mittelstand war, schließlich von Finanzinvestoren übernommen und unter enormen Druck steht, die Umsätze auf Biegen und Brechen zu steigern. Das Ergebnis: Immer höhere Exportgeschäfte - an immer fragwürdigere Kunden - bis in die Illegalität hinein. Als der junge Mitarbeiter Peter Zierler miterlebt, wie an allen Gesetzen vorbei Waffen nach Mexiko geschleust werden und er Zeuge der brutalen Gewalt, Korruption und des Drogenkriegs wird, entschließt er sich auszusteigen und wendet sich gegen seinen langjährigen Mentor Alex Stengele. Trotz psychologischem Druck und physischer Bedrohung ist er bereit auszupacken: Eine Lawine kommt ins Rollen, die auch seinen unmittelbaren Vorgesetzen mit in den Strudel reißt und zwingt, sich gegen die Firma zu positionieren. Die beiden Männer setzen ihr Leben aufs Spiel, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. In Google-Kalender eintragen