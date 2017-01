BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Einmal täglich D 2000 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Peter Burkhardt, Hauptdarsteller und populärer Frauenschwarm der Daily Soap "Total das Leben" wird in der Hallendekoration ermordet aufgefunden. Die Kollegen sind bestürzt - oder ist ihr Entsetzen geheuchelt? Denn während der Ermittlungen stellen die Münchner Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic fest, dass alle einflussreichen, an der Soap beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Motiv hatten ... Mitten in der verschachtelten Hallendekoration der Daily Soap "Total das Leben" wird Peter Burkhardt, der umschwärmte männliche Star der Serie, ermordet aufgefunden. Aber so richtig traurig scheint keiner aus dem Team zu sein. Der Produzent Alex Scheffler will, dass die Arbeit so schnell wie möglich reibungslos weitergeht. Die effiziente PR-Frau Felicitas Sassner tut alles dafür, dass die Serie über geschickt lancierte Schlagzeilen im Bewusstsein der Öffentlichkeit bleibt. Burkhardts männlicher Konkurrent Tobias Hellberg kann sich von nun an bessere Chancen auf der Beliebtheitsskala erhoffen. Aber welche Pläne verfolgt die coole Darstellerin Vera Niessen? Bei ihren Ermittlungen geraten die Münchner Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic in eine Welt aus Ehrgeiz, Intrigen und kühlem Kommerzdenken, in der alle Beteiligten unter Hochdruck stehen. Der Gerichtsmediziner konstatiert, dass jemand den Frauenschwarm vermutlich mit dem berühmten, stumpfen Gegenstand erschlagen hat. Der Schmerz der vorwiegend weiblichen Fans ist unermesslich groß. Unter ihnen befindet sich Bettina Faber, ein 14-jähriges Mädchen, das sich sicher ist, dass der schöne Schauspieler Peter Burkhardt sie geliebt hat. Auch sie gerät in Tatverdacht. Bettinas Mutter Carola versucht, ihre Tochter zu beschützen. Während Franz Leitmayr dabei ist, die zahlreichen emotionalen Fallstricke in dieser verrückten Arbeitswelt aufzuspüren und zu lösen, recherchiert Ivo Batic die wirtschaftlichen Hintergründe einer erfolgreichen Fernsehproduktion. Einen zusätzlichen Einblick in die Glitzerwelt aus Medienhype und Promi-Persönlichkeiten soll ihnen ihr Mitarbeiter Carlo Menzinger verschaffen, indem er sich als mitfühlender Produktionsassistent ausgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Hauptkommissar Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Hauptkommissar Franz Leitmayr) Michael Fitz (Carlo Menzinger) Dennis Grabosch (Tobias Helberg) Leonore Capell (Felicitas Sassner) Alexander Duda (Alex Scheffler) Luise Helm (Bettina Faber) Originaltitel: Tatort Regie: Peter Fratzscher Drehbuch: Markus Stromiedel Kamera: Jörg Schneider Musik: Joachim J. Gerndt