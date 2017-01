Niederlande 2 06:35 bis 07:00 Sonstiges Hallo Nederland NL 2017 HDTV Merken Met o.a.: Elk jaar overlijden meer dan 5000 longpatiënten door de ongezonde lucht die ze inademen. Met de presentatie van een mobiele luchtcheck wil het Longfonds daar wat aan doen. Voortaan kunnen longpatiënten met hun mobiele telefoon zelf controleren of de lucht in hun leefomgeving wel zuiver genoeg is. * Het avondeten in verpleeg- of verzorgingstehuizen is vaak geen sterrenmaaltijd. Echt vers koken zit er niet bij. Maar in Deventer brengt een studentenproject daar een kleine verandering in. In de achtertuin van het tehuis wordt in een speciale zeecontainer sla gekweekt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Carrie ten Napel, Jeroen Latijnhouwers Originaltitel: Hallo Nederland

