AXN 20:15 bis 21:00 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Freunde für immer CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Donnie und Adam sind beste Freunde - doch Adams Familie droht der Bankrott. Da beschließt Donnie für seinen Freund bis ans Äußerste zu gehen und einen Supermarkt auszurauben. Als Donnies Plan schrecklich schiefgeht, wird Team One wird auf den Plan gerufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dewshane Williams (Adam) Jesse Wheeler (Donnie) Jessica Steen (Donna Sabine) Eli Goree (Jermaine) Genelle Williams (Taraleigh) Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) Originaltitel: Flashpoint Regie: Stephen Surjik Drehbuch: James Hurst Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16