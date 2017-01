FOX 22:25 bis 23:10 Serien Hart of Dixie Lockenwickler USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wade ist von Zoes Verhalten zunehmend irritiert. Ratsuchend wendet er sich an Lemon, denn die kennt sich in Liebesdingen aus. Lemon und ihr Vater Brick wollen ihre Liaisons für sich behalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Michael Schultz Drehbuch: April Blair Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman

