FOX 21:00 bis 21:45 Serien Good Wife Weichgekocht USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Alicia und Lucca arbeiten in einem besonders kniffligen Fall zusammen, in dem sich ein mit Designerdrogen handelnder Dealer vor Gericht verantworten muss. Eli ermutigt unterdessen Alicia und Veronica, gemeinsam in einer Kochshow für Mütter und Töchter aufzutreten. Doch statt den erhofften positiven Effekt für Peters Wahlkampf zu erzielen, endet das Ganze in einem Desaster... Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Alan Cumming (Eli Gold) Cush Jumbo (Lucca Quinn) Zach Grenier (David Lee) Makenzie Vega (Grace Florrick) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Robert King, Michelle King, Luke Schelhaas Musik: David Buckley