Kinowelt 22:45 bis 00:20 Actionfilm Die Klapperschlange USA, GB 1981 16:9 20 40 60 80 100 Merken New York in naher Zukunft: Ganz Manhattan ist eine abgeriegelte Insel, auf der Strafgefangene sich selbst überlassen werden. Eines Tages stürzt das Flugzeug des US-Präsidenten über dem Big Apple ab, und Mr. President wird von einer brutalen Bande gefangen genommen. Die Regierung zwingt den ehemaligen Elite-Kämpfer Snake Plissken, genannt "Die Klapperschlange", den Präsidenten zu befreien. Plissken hat keine Wahl - und darüber hinaus nur 24 Stunden Zeit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Snake Plissken) Lee van Cleef (Bob Hauk) Ernest Borgnine (Cabbie) Donald Pleasence (US-Präsident) Isaac Hayes (Der "Herzog" von New York) Harry Dean Stanton (Das "Gehirn"/ Harold Helman) Adrienne Barbeau (Maggie) Originaltitel: Escape from New York Regie: John Carpenter Drehbuch: John Carpenter, Nick Castle Kamera: Dean Cundey Musik: John Carpenter, Alan Howard Altersempfehlung: ab 16

