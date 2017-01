Zee.One 22:20 bis 23:55 Drama Strangers IND 2007 20 40 60 80 100 Merken Das offizielle Bollywood-Remake von Alfred Hitchcocks Klassiker Strangers On A Train aus dem Jahr 1951. Wie schon Hitchcock, weitläufig bekannt als der Meister der Spannung, wird auch dieser Film Sie vom ersten bis zum letzten Moment fesseln. Rahul ist ein gescheiterter Autor. Völlig fertig will er mit dem Zug von Southhampton in England Richtung London fahren - aber es gibt keine Tickets in der Holzklasse mehr. Also muss er sich ein Business-Class Ticket kaufen. Im Zug lernt er einen gut gekleideten Geschäftsmann namens Sanjeev kennen. Dieser hat mit Spekulationen viel Geld verdient, scheint jedoch unglücklich. Dass die beiden Männer Inder sind verbindet sie sofort, und so wird ihr Gespräch immer tiefer. Beider stellen fest: Sie sind unglücklich verheiratet. Sanjeevs Sohn ist früh gestorben, wodurch seine Frau Nandini völlig verrückt geworden ist. Rahuls Frau Preity will von ihrem Mann nichts mehr wissen, seit seine literarische Karriere sich als Flop erwiesen hat. Den beiden fällt ein, was sie tun können: Die Frau des jeweils anderen umbringen. Ein packendes Spiel aus Intrige und Täuschung beginnt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jimmy Shergill (Rahul) Kay Kay Menon (Sanjeev Rai) Sonali Kulkarni (Nandini S. Rai) Nandana Sen (Preeti) Kitu Gidwani (Book Publisher) Marc Cabourdin (Peter) Natalie Hatcher (Preeti's co-worker) Originaltitel: Strangers Regie: Aanand Rai Drehbuch: Himanshu Sharma, Gaurav Sinha Kamera: Manoj Gupta

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 99 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 99 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 99 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 69 Min.