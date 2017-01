Zee.One 20:15 bis 22:20 Komödie Die Sprache Bollywoods IND 2012 20 40 60 80 100 Merken Spannende und kritische Auseinandersetzung mit der Bollywood-Filmindustrie. Das Kinomekka Asiens, das mehr Filme hervorbringt als jeder andere Standort weltweit, ist doch nicht so schillernd wie gedacht. Dies erfährt der junge und aufrichtige Amar, gespielt von Superstar SUnil Shetty, als er eine wahre Geschichte in die Kinos bringen will - und keiner will sie sehen. Amar Joshi liebt das Kino! Gegen den Willen seines Vaters entscheidet er sich seine Videothek in der indischen Stadt Banaras zu verkaufen und in London Film zu studieren. Als er sein Studium erfolgreich beendet hat, träumt er davon in Mumbai auch als Regisseur endlich durch zu starten. Mit Hilfe des gescheiterten Schauspielers und Freundes Surah will er die indischen Produzenten von seinem Drehbuch überzeugen. Schnell wird klar, dass das nicht so einfach ist, denn Amar will die wahre Geschichte einer vergewaltigten Journalistin verfilmen. Die Produzenten haben andere Pläne und formen munter die Geschichte nach ihrem Gusto um. Amar muss unzählige Hürden überwinden bis er einen PR-Manager findet, der an seine Idee glaubt. Seine Idee entgleitet dem jungen Mann jedoch zunehmend. Zusammen mit Surah gerät er in die Fänge der Bollywood-Filmindustrie und lernt auch die korrupte Seite des Filmbusiness kennen. Um seinen Traum zu verwirklichen muss sich Amar zwischen dem Ruhm und seinem ursprünglichen Traum entscheiden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sunil Shetty (Amar Joshi) Udita Goswami (Mohini) Rajpal Yadav (Suraj) Shawar Ali (Action Hero) Rakesh Bedi (Monty) Kurush Deboo (Producer) Originaltitel: Mere Dost Picture Abhi Baaki Hai Regie: Rajnish Thakur Drehbuch: Rajnish Thakur