Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokusoap Die süßesten Haustiere der Welt Extrem fluffig USA 2013 Merken Getigerte Samtpfötchen mit unvergleichlichem Charme und Stubentiger, die sich jeden Leckerbissen krallen: In dieser Episode wird die putzigste Katze im Internet gesucht. Weit oben auf der Beliebtheitsskala stehen ein Kätzchen aus England, das seine schwarzen Pfoten weiß waschen will, die brasilianische Butler-Katze Fred, die Telefonanrufe abwürgen kann, und eine süße Techno-Mieze mit CD-Laufwerk-Phobie. Weitere Sieganwärter: Ein fliegendes Eichkätzchen aus Schweden und Ninja-Katze Moire aus Japan, die sich unvergleichbar leise an den Feind heranschleicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Cutest Pet