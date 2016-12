Niederlande 2 09:10 bis 09:55 Sonstiges MAX Maakt Mogelijk Kerstspecial (1/2) NL 2016 HDTV Merken In de Grote Kerk in Den Haag vindt dit jaar voor de tiende keer op rij het MAX Maakt Mogelijk Kerstdiner plaats. Hier genieten 350 ouderen van een heerlijk driegangenmenu, spetterende optredens van bekende Nederlanders en van indrukwekkende wensen die in vervulling gaan. In het eerste deel verrassen André van Duin en Erica Terpstra nietsvermoedende mensen in de zaal. Jon van Eerd vraagt iemand uit het publiek ten dans en twee broers worden na 25 jaar eindelijk weer herenigd. Ook zingt Edsilia Rombley speciaal een lied voor de gehandicapte vrienden Pim en Gerrit. En Hans Klok maakt er wel een hele spectaculaire show van! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Slagter Originaltitel: MAX maakt mogelijk

