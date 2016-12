Phoenix 10:00 bis 12:45 Sonstiges Jahres-Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin 2016 Live Live TV Merken Einen Tag später als ursprünglich vorgesehen wird der russische Präsident Waldimir Putin am Freitag in Moskau seine alljährliche Jahres-Pressekonferenz abhalten und vor der Weltpresse Bilanz ziehen. phoenix überträgt ab 10 Uhr live, zeigt ab 13 Uhr einen Zusammenschnitt seiner Rede und fasst die mehrstündige Veranstaltung zusammen. Die Veranstaltung war eigentlich für Donnerstag geplant, wurde aber wegen der offiziellen Trauerfeier für den am Montag in Ankara getöteten russischen Diplomaten Andrej Karlow verschoben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jahres-Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin