ORF 3 22:40 bis 23:40 Dokumentation Mythos Geschichte Der Herr Karl Der Herr Karl A 1961 2017-01-17 02:30 Untertitel Merken Der Herr Karl, Wiener Gelegenheitsarbeiter, schildert einem Lehrling in einem Monolog das Leben und die Philosophie eines Wiener Vorstadtbewohners in der Zeit von der Inflation bis zum Beginn der 60erJahre. Der Monolog enthüllt auf sarkastische Weise das Denken, Lavieren und Faulenzen eines Wieners, der es geschickt verstanden hat, überall mitzulaufen und doch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Helmut Qualtinger (Herr Karl) Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12

