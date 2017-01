ORF 3 02:50 bis 03:35 Dokumentation Mythos Geschichte Alltagsgeschichte: Menschen im Hotel Alltagsgeschichte: Menschen im Hotel A 2000 2017-01-04 13:05 Untertitel Merken In dieser Folge der "Alltagsgeschichte" erzählt Elizabeth T. Spira von Menschen, die lieber im Hotel als in einer Wohnung leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12