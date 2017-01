TF1 23:30 bis 00:20 Krimiserie New York, section criminelle De fil en aiguille USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Sara Bell, une call-girl, a été retrouvée assassinée dans son appartement. Goren et Eames sont chargés de cette affaire. Ils découvrent que la jeune femme a été abattue à bout portant. En fouillant dans ses affaires, ils trouvent également un nombre important de perruques et de préservatifs, une grosse somme d'argent, des messages de menaces sur le répondeur ainsi que des vêtements de luxe signés du couturier "Nyle Brite". L'analyse de ces divers éléments leur permet peu à peu de trouver une piste qu'ils s'empressent de suivre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Erbe (Le détective Alexandra Eames) Vincent D'Onofrio (Le détective Robert Goren) Jay O. Sanders (Le capitaine Joseph Hannah) Noelle Beck (Deborah Brite) Jay Mohr (Nyle Brite) Spencer Garrett (Paul Keller) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Rick Eid, Dick Wolf, Rene Balcer, Paul Eckstein Musik: Mike Post