La guerre des gauches : Les enfants terribles

A la mort de François Mitterrand, en janvier 1996, la gauche française perd l'homme qui avait réussi à la fédérer et la porter au pouvoir. Ségolène Royal, Martine Aubry, François Hollande, Arnaud Montebourg, Manuel Valls : la jeune génération, dont Mitterrand a été le mentor, revendique fièrement son héritage et ses ambitions. Les vingt années qui viennent de s'écouler ont vu s'épanouir les combats d'idées, les affrontements, les intrigues et les alliances d'une famille divisée. A l'approche de la primaire et de l'élection présidentielle, alors que François Hollande renonce à briguer un second mandat à l'Elysée, la gauche parviendra-t-elle à se relever

Moderation: Laurent Delahousse