France 2 23:15 bis 00:20 Sonstiges Ils s'aiment, 20 ans de complicité F 2017 16:9 Muriel Robin, Michèle Laroque et Pierre Palmade dévoilent les secrets de la longévité du duo comique qui a fait la succès du spectacle "Ils s'aiment". Au cours d'un dîner, les trois comédiens évoquent les anecdotes et souvenirs marquants qui ont émaillé les vingt ans de complicité qui les ont liés autour de cette aventure théâtrale. Des images d'archives permettent en outre de découvrir les coulisses et les meilleurs moments des trois spectacles. Une belle façon de lever le voile sur l'un des plus grands succès de la scène humoristique française.