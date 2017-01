France 2 20:55 bis 23:15 Sonstiges Elles s'aiment depuis 20 ans 2017 Live 16:9 Merken A l'occasion des vingt ans du spectacle "Ils s'aiment", coécrit par Pierre Palmade et Muriel Robin et interprété sur scène par Pierre Palmade et Michèle Laroque, ce trio complice a sillonné la France pour proposer le meilleur des sketches de ce spectacle devenu entretemps triptique. Pour pimenter ces retrouvailles, Muriel Robin les rejoint sur scène, alternant des duos soit avec Palmade, soit avec Laroque. Dans "Elles s'aiment", les deux comédiennes interprètent donc les mêmes sketeches qui ont fait le succès d'"Ils s'aiment", mais mettant cette fois en scène les hauts et les bas d'un couple de femmes. Des tracas très semblables, dans le fond, à ceux des couples plus ordinaires. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michèle Laroque, Muriel Robin