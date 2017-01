France 2 16:45 bis 18:45 Sonstiges Rugby Champions Cup F 2016 Live 16:9 HDTV Merken Devant se dérouler le 16 octobre 2016, ce match de la première journée de Champions Cup avait été reporté suite au décès soudain de l'Irlandais Anthony Foley, un des coachs du Munster. Mais avec zéro point au compteur, le Racing 92 est d'ores et déjà hors course pour la qualification en quart de finale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rugby