Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch Kranenburgh Bergen NL 2016 HDTV Merken In Museum Kranenburgh in Bergen taxeert expert Mieke Zilverberg een bijzonder voorwerp. De eigenaresse kocht dit op Koningsdag, bij een kraampje van een Engelse man. Ze vond het bijzonder, maar heeft geen idee wat het is. Mieke Zilverberg vertelt dat dit de onderkant van een voetenzak van een mummie is. De onderkant van de sandalen, gepolychromeerd met een schaakbordpatroon, is duidelijk te zien. Mummies werden voorzien van een masker, een borststuk en een voetenzak, waar dit dus een deel van is. Hoeveel is dit ongebruikelijke voorwerp nu waard? Verder een schilderij van een huis met bomen. De eigenaresse kreeg dit schilderij zo'n twintig jaar geleden van haar verkering. Haar schoonvader had een doe-het-zelfwinkel in Alkmaar. Als kunstenaars daar iets kochten maar het niet konden betalen, dan lieten ze wel eens een schilderij achter. Expert Frank Welkenhuysen vertelt dat het doek geschilderd is door een schilder van de Bergense School, namelijk Matthieu Wiegman. Heeft de eigenaresse een hele kostbare herinnering aan haar verkering overgehouden? In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch