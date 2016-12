Rhein-Neckar 19:00 bis 20:30 Dokumentation Paulinchens Jakobsweg - in Einsatzkleidung durch Spanien D 2016 Merken [Kinofilm, Deutschland 2015, 90 Minuten] Am 22. März 2015 startete Brandoberinspektor Michael Weiner seine Aktion "Paulinchens Jakobsweg". Damit wollte der 29-Jährige Mannheimer auf den Verein "Paulinchen e.V." aufmerksam machen, der sich um brandverletzte Kinder kümmert. Den rund 880 Kilometer langen Jakobsweg lief Weiner in voller Montur. Das Besondere: die Ausrüstung bestehend aus Einsatzjacke, Einsatzhose, Helm und Atemschutzgerät brachte 25 Kilogramm auf die Waage. Der Aufwand hat sich gelohnt: stolze 24.000 Euro konnten gesammelt werden und auch die aufwendige Filmproduktion war schnell gesichert. In der 90minütigen Filmdokumentation werden Stationen und Emotionen eindrucksvoll in Bild gesetzt. Der Kinofilm wurde nach seiner Uraufführung im Februar 2016 bei zahlreichen Filmfestivals präsentiert und feiert nun bei RNF TV-Premiere. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Paulinchens Jakobsweg - in Einsatzkleidung durch Spanien Regie: Florian Schneider, Timian Hopf Drehbuch: Florian Schneider, Timian Hopf