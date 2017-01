Sport1+ 02:00 bis 03:00 Tennis Tennis Live - WTA Tour Apia International in Sydney, 1. Tag Live Merken 2016 war das Jahr der Angelique Kerber, die Deutsche gewann zwei Grand-Slam-Titel und eroberte die Nummer 1 in der Weltrangliste. Diesen Titel würde sie nur zu gerne auch in der neuen Saison verteidigen. Kerber zählt beim Turnier in Sydney zum Favoritenkreis, im Vorjahr gewann die Russin Swetlana Kusnezowa den Wettbewerb in Australien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

