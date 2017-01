Sport1+ 11:20 bis 13:05 Tennis Tennis - WTA Tour ASB Classic in Auckland/NZL, Finale Merken Die Weltelite des Damentennis geht wieder auf Tour. Zum Start der neuen Saison versammeln sich die Spitzenkräfte in Auckland. In Neuseeland war im Vorjahr die Amerikanerin Sloane Stephens im Finale gegen die Deutsche Julia Görges erfolgreich. Auch bei der diesjährigen Auflage ist das Turnier hochkarätig besetzt, unter anderem sind Serena Williams, Venus Williams und Caroline Wozniacki dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie