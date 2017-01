Niederlande 1 19:00 bis 20:00 Sonstiges NOS Jaaroverzicht Olympische Spelen 2016 NL 2016 HDTV Merken Alle Olympische hoogtepunten (maar ook de dieptepunten) van 2016 passeren op Nieuwjaarsdag nog eenmaal de revue. Gedoodverfde winnaars als Epke Zonderland en Dafne Schippers deden niet wat vele nachtelijke kijkers van hen verwachtten: goud winnen. Epke landde tijdens de rekstokfinale met een smak plat op zijn buik en Dafne werd tweede op de 200 meter en vijfde op de 100 meter. Maar TeamNL ging na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro - de eerste in Zuid-Amerika - alsnog met negentien medailles (waarvan acht gouden) naar huis, waarmee het de elfde plaats innam op de medaillespiegel. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NOS Jaaroverzicht Olympische Spelen