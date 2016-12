Servus TV 22:15 bis 23:20 Talkshow Talk im Hangar-7 Leben mit der Angst: Wie verändert uns der Terror? Leben mit der Angst: Wie verändert uns der Terror? A 2016 2016-12-22 00:35 Merken Nun also Berlin. Der Terror, der früher ganz weit weg schien, ist plötzlich in unserem Leben angekommen. Ein Lkw rast in einen Weihnachtsmarkt, zwölf Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Es ist der erste terroristische Anschlag in der deutschen Hauptstadt. Kurz zuvor kam es in einem Flüchtlingsheim bei Salzburg zu einer Anti-Terror-Razzia. Ein Marokkaner soll zwischen Weihnachten und Silvester einen Anschlag in Österreich geplant haben. Wie verändert die Terror-Angst unser Leben? In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Fleischhacker Gäste: Gäste: Rainer Wendt (Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft), Karin Kneissl (Nahostexpertin), Christian Zeitz (islamkritischer Ökonom und Politologe), Nadire Mustafi (Islamwissenschaftlerin), Gert-René Polli (ehem. Chef des Bundesverfassungsschutz) Originaltitel: Talk im Hangar-7