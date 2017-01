ORF 1 21:05 bis 21:50 Krimiserie Soko Donau Freunderlwirtschaft D, A 2016 2017-01-03 03:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Leichen pflastern den Weg von Bürgermeisterin Sonja Auhofer. Drei Gemeinderäte des idyllischen Ortes Ottensheim sterben eines gewaltsamen Todes. Was macht die Bürgermeisterin so nervös? Wo ist ihr Sohn abgeblieben und welches grauenvolle Geheimnis verbindet sie mit den Mordopfern?Buch: Sarah Wassermair und Jacob Groll In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Muriel Baumeister (Sonja Auhofer) Originaltitel: SOKO Donau Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Sarah Wassermair, Jacob Groll