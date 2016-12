MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Radiogeschichte(n) - Vom Röhrenradio zu DAB+ Radiogeschichte(n) - Vom Röhrenradio zu DAB+ D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Am 22. Dezember 1920 wurde die erste echte Rundfunksendung in Deutschland ausgestrahlt. Ein Weihnachtskonzert, gesendet vom Funkerberg bei Königs-Wusterhausen. Seit diesen Anfangstagen hat sich viel verändert. Das Radio ist heute allgegenwärtig, der Hörfunk ein Massenmedium. In dieser Ausgabe von LexiTV geht es um den Reporter-Alltag beim Mitteldeutschen Rundfunk, um Sendetechnik und um die digitale Zukunft des Radios. Darüber hinaus zeigt LexiTV aber auch spannende Episoden aus der Rundfunkgeschichte und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle